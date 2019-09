Feuerwehr : Wenn es im Gefängnis brennt

Info

Die Feuerwehr Wittlich hat laut Wehrleiter Christian Vollmer jährlich bis zu 15 Einsätze in der JVA Wittlich. „Dazu gehören Unfälle an Maschinen des Wirtschaftsgebäudes sowie Zündeleien von Häftlingen in den Zellen“, sagt er.

Ganz oft seien es Fremdfirmen, die in der JVA arbeiteten und bei deren Arbeit eine Staubentwicklung zum Alarm führt.