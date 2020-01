Kunst : Hochmoselbrücke als Kunstwerk: Wenn graue Pfeiler farbenfroh leuchten

Der Lichtkünstler R.O. Schabbach aus dem Hunsrück hat den Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig in buntes Licht getaucht. Seine Botschaft: Frieden und Liebe. Fotos (3): Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Zeltingen-Rachtig/Morbach Ein Licht für den Weltfrieden: Der Hunsrücker Lichtkünstler R.O. Schabbach hat erneut den Hochmoselübergang in buntes Licht getaucht. Einige hundert Zuschauer bestaunten das Spektakel.

Die Temperaturen sind knapp über null Grad, in der Dämmerung zieht Nebel auf: Winterstimmung am Pfeiler der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig. Das lange Warten lohnt sich schließlich, denn als es dunkel ist, taucht der Hunsrücker Lichtkünstler die Pfeiler 3 und 4 der 160 Meter hohen Brücke über das Moseltal in buntes, heiteres – und irgendwie auch die Seele wärmendes - Licht.

Damit erreichen der Morbacher Lichtkünstler R.O. Schabbach und seine Frau Sherry Tyler auch ihr Ziel – denn die aufwändige Lichtinstallation soll nicht nur das höchste Brückenbauwerk in der Region in Szene setzen, sondern auch für den Frieden werben. Schließlich setzt sich das Künstlerehepaar, das vom Rhein und den USA vor vielen Jahren nach Morbach-Hundheim gezogen ist, mit seiner Organisation „Love and Light for World Peace“ für den Weltfrieden ein. Schirmherr der Aktion am Wochenende, die am 14. und 15. Februar wiederholt wird, ist Landrat Gregor Eibes. Die Licht-Installation, die sich über 160 Meter Höhe, 250 Meter Breite und 30 Meter Tiefe an den beiden am Fluss gelegenen Rücke erstrecke, habe „Weltrekordformat“, ist sich der 55-jährige Künstler sicher.

Info Leben und Werke des Künstlers (iro) R.O. Schabbach wurde 1964 in Düsseldorf geboren. Nach einer Lehre als Goldschmied entschloss er sich, als Maler zu arbeiten. Mitte der 1990er Jahre baute er in Florida ein Atelier auf, 1997 studierte er in Georgien. Später zog er nach Morbach-Hundheim. In der Region sind Kunstwerke von ihm am Gymnasium in Bernkastel-Kues und auf dem Kreisel in Morbach zu sehen.

Seine Intention: Einen Lichtbogen über die Mosel spannen – von der Eifel zum Hunsrück. Viele Schaulustige kamen trotz widriger Witterung ans Moselufer, um von der eigens dafür gesperrten L 189 das Spektakel zu betrachten. Der gebürtige Düsseldorfer hatte die Brücke, die vergangenen November für den Verkehr freigegeben worden war, bereits 2017 und 2018 mit Lichtkunst „bespielt“.

Das aktuelle Projekt sei aber größer, versichert er. Das Lichtspektakel ermöglichten 25 Projektionsgeräten, die er selbst entwickelt hat. Sein langfristiges Ziel sei es, eines Tages die ganze Brücke mit ihren zehn Pfeilern zu inszenieren.

Schabbach hat nach eigenen Angaben mit seinen Lichtkunstprojekten bereits fünf Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: Darunter mit seinem „Lichtdorf“ im Wohnort Morbach-Hundheim, in dem er 115 Gebäude zum Leuchten brachte. Und in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) strahlte er Hausfassaden über 1,52 Kilometer an.

Landrat Gregor Eibes, Schirmherr der Veranstaltung, ist von der Lichtinstallation beeindruckt und sieht auch Potenzial für die Zukunft, wie er dem TV gegenüber erläutert.

Der Lichtkünstler R.O. Schabbach aus dem Hunsrück hat den Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig in buntes Licht getaucht. Seine Botschaft: Frieden und Liebe. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Der Lichtkünstler R.O. Schabbach aus dem Hunsrück hat den Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig in buntes Licht getaucht. Seine Botschaft: Frieden und Liebe. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

R.O. Schabbach und Partnerin Sherry Tyler stehen Medienvertretern Rede und Antwort. Foto: TV/Hans-Peter Linz