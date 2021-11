Jubiläum : Wenn im Quartier Gemeinschaft entsteht

Wittlich-Wengerohr Als in St. Paul 2014 die ersten Häuser gebaut wurden, gab es „Miteinander in St. Paul Bürgerverein e.V.“ bereits seit drei Jahren. Gegründet wurde er, um die Gemeinschaft zu stärken. Inzwischen leben 419 Menschen dort.

Ende 2015 als erst etwa 50 Menschen im Quartier St. Paul lebten, das zum Stadtteil Wengerohr gehört, wurde mit Handzetteln zum ersten gemeinsamen Frühstück eingeladen, zu dem gleich die Hälfte der Menschen kam. Anschließend gab es zwei Grillfeste, zu denen jeweils 40 oder auch 60 Personen kamen. Schriftführerin Karin Ballmann: „Besonders die jungen Familien waren an den Grillfesten sehr interessiert. Die Kinder haben gleich zusammengespielt und die Eltern und weitere Anwohner sich in lockerer Atmosphäre unterhalten.“ Daneben haben sich ein monatlicher Stammtisch, Platt sprechen im Seniorenheim, Weinproben, Spieleabende und Wanderungen etabliert. Zudem gab es eine Spielplatzparty, als der Spielplatz fertig war. „Da wir hier keine gewachsenen Strukturen, wie in einem Dorf haben, müssen wir selbst welche schaffen“, so Susanne Briese.