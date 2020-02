Schule : Wenn Wasser von der Decke tropft

Morbach Zwei Flachdächer der Integrierten Gesamtschule Morbach sind undicht und müssen saniert werden. Kosten für den Kreis: 350 000 Euro.

In zwei Unterrichtsräume sei Feuchtigkeit eingedrungen. Erst habe es sich in den Wänden gezeigt. Dann habe es bei starkem Regen im Flur und in zwei Klassenräumen von der Decke getropft, so dass man Eimer unterstellen musste. Eine Klasse sei deswegen sogar eine Zeitlang in einen anderen Raum ausgewichen, inzwischen aber wieder in ihren angestammten Klassenraum zurückgekehrt. Wie lange die Arbeiten dauern, hängt von der Witterung ab, sagt Mike Winter von der Kreisverwaltung. Jedoch sollen diese bis April abgeschlossen sein. Neben den Arbeiten am Dach werden an den Gebäudeteilen B und C der ehemaligen Hauptschule zum Spielfeld hin defekte Fassadenplatten erneuert. Den Kreis als Schulträger kosten die Arbeiten rund 350 000 Euro.