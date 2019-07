Kommunalreform : Werden Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell ein Kreis?

Extra

Den Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es seit dem 7. Juni 1969. Der Landkreis Wittlich und der größte Teil des Landkreises Bernkastel wurden bei der Kreisreform in Rheinland-Pfalz zum heutigen Landkreis vereinigt. Hinzu kamen außerdem die Stadt Traben-Trarbach sowie die Ortsgemeinden Burg, Enkirch, Starkenburg und Thalkleinich vom Landkreis Zell, der zerschlagen wurde. Das Gebiet um Rhaunen des Landkreises Bernkastel kam zum Landkreis Birkenfeld. Am 7. November 1970 wurde die Abgrenzung des Landkreises geändert. Die Ortsgemeinden Beuren, Irmenach und Lötzbeuren des Rhein-Hunsrück-Kreises sowie die Ortsgemeinden Breit, Büdlich, Heidenburg und Trittenheim des Landkreises Trier-Saarburg kamen neu zum Landkreis, während die Ortsgemeinden Spangdahlem, Gransdorf, Oberkail, Seinsfeld und Steinborn in den Landkreis Bitburg-Prüm wechselten. Am 1. Januar 2012 wechselte die Gemeinde Trittenheim zurück in den Landkreis Trier-Saarburg.

Der Landkreis Cochem-Zell wurde 1969 aus dem Landkreis Cochem und einem wesentlichen Teil des Landkreises Zell gebildet. Die Gemeinde Mastershausen kam am 7. November 1970 zum Rhein-Hunsrück-Kreis. Im Zuge einer Gebietsreform in Rheinland-Pfalz wechselten zum 1. Juli 2014 die Gemeinden Lahr, Mörsdorf und Zilshausen aus dem Landkreis Cochem-Zell in den Rhein-Hunsrück-Kreis.