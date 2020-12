Gratulation :

Werner Graul aus Immert wird 90 Foto: TV/privat

Werner Graul aus Immert feiert am Montag, 14. Dezember, seinen 90. Geburtstag. Er wurde in Immert geboren und besuchte dort auch die Volksschule. Nach Beendigung der Schule arbeitete Graul zunächst in der elterlichen Schreinerei, anschließend bei der Firma Hochwald Milchwerk und führte im Nebenerwerb noch eine Landwirtschaft.

