Freizeit : Neue E-Bike Ladestation in Kröv

Westenergie installiert E-Bike-Ladesäule an der Tourist-Info Kröv Foto: TV/David Kryszons/Westenergie

Kröv (red) Elektroradler können ab sofort die Akkus ihrer E-Bikes an der neuen Ladesäule an der Tourist-Information in Kröv wieder aufladen. Der Energiedienstleister Westenergie hat dazu eine hochmoderne E-Bike-Ladestation konstruiert und zur Verfügung gestellt.

