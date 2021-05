Umwelt : Westenergie schickt Blumengrüße nach Wittlich

Westenergie schickt Blumengrüße nach Wittlich Foto: TV/Marc Lengsdorf

Wittlich (red) Mit einem farbenfrohen Blumengruß hat Westenergie Passantinnen und Passanten auf dem Platz an der Lieser überrascht und ihnen Mut gemacht in Zeiten der Pandemie. Insgesamt 1000 Blumentöpfe wechselten in wenigen Stunden kostenlos den Besitzer.

Die bienenfreundlichen Stauden eignen sich für Garten und Balkon. „Blumen sind ein buntes Zeichen der Hoffnung“, erklärte Marco Felten, Kommunalmanager des Energiedienstleisters Westenergie. Westenergie engagiert sich in vielfältiger Art für den Umwelt- und Naturschutz.