Natur : Wettbewerb: Die schönsten Biotope der Großregion

Bernkastel-Wittlich Das saarländische Europaministerium sucht die schönsten 25 Biotop-Fotos aus der Großregion. Im Jubiläumsjahr des Gipfels der Großregion, der zurzeit unter saarländischer Präsidentschaft steht, lädt das Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes zu einem Fotowettbewerb ein.

Ziel: Die Vielfalt der Biotope in der Großregion in eindrucksvollen Bildern einzufangen. Gesucht werden die 25 besten Fotos, zum Wettbewerbs-Thema „Biotope in der Großregion“ – ob naturgegebene Lebensräume oder Biotope, die von Menschen angelegt wurden. Mitglieder von Fotoclubs mit Sitz in der Großregion werden eingeladen, dazu Fotos einzureichen: Wichtig: Diese Fotos müssen im Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg, Wallonien beziehungsweise der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens aufgenommen worden sein. Daraus entsteht ein Wandkalender.