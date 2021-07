Bernkastel-Kues : Jugendliche verändern mit Technik die Medizin der Zukunft

Bernkastel-Kues (red) Welche Erfindungen könnten die Medizin in der Zukunft verändern? Kreativ, innovativ und visionär haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vom Verein Deutscher Ingenieure ausgeschriebenen Wettbewerbs „Faszination Technik“ mit dieser Frage auseinandergesetzt.

Die Idden der jungen Nachwuchstechniker vom Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues waren dabei besonders überzeugend. Insgesamt acht von ihnen erhielten Preise. Weil das Gymnasium damit erneut die meisten prämierten Arbeiten in diesem Wettbewerb stellte, wurde es zum wiederholten Mal als erfolgreichste Schule in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.