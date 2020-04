Kleine Künstler werden groß : Wettbewerb für junge Künstler zum Thema Sommer

Wittlich Das Kulturamt Wittlich ruft die Aktion „Kleine Kunst ganz groß“ ins Leben. Kindergartenkinder und Schulkinder, die momentan zu Hause sind, haben die Möglichkeit, dem Kulturamt die verschiedensten Arten von selbst gestalteter Kunst zukommen zu lassen.

Dies kann ein selbst gemaltes Bild, eine gebaute beziehungsweise geformte Figur oder Skulptur sein oder aber auch ein künstlerisches Video oder Fotografie beinhalten. Wichtig ist nur, dass das Thema „Sommer“ miteinbezogen wird. Einsendeschluss ist der 1. Mai. Die Werke werden dann in verschiedenen Medien wie auf der Internetseite oder der Facebook-Seite des Kulturamtes veröffentlicht. Zudem sollen sie ausgestellt werden. Derzeit wird ein Konzept für eine Ausstellung im Alten Rathaus oder der Casa Tony M. erarbeitet. Der Eintrittspreis wird sich auf einen Euro belaufen und nach Ausstellungsende an eine caritative Einrichtung, die sich für Kinder einsetzt, gespendet.

Die Werke können direkt an das Kulturamt (Neustraße 2, 54516 Wittlich) oder als eingescannte Datei oder Foto per E-Mail an marc.lengsdorf@kulturamt.wittlich.de geschickt werden.