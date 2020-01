Politik : Wettbewerb für junge politisch Interessierte

Bernkastel-Wittlich/Mainz Bereits zum 34. Mal führt die Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Landtag Rheinland-Pfalz einen Schüler- und Jugendwettbewerb durch. Ziel ist es wieder, möglichst viele junge Menschen zu motivieren, sich mit politischen Themen auseinander zu setzen – nach dem Motto: Mitgedacht – mitgemacht.

Folgende drei Themen stehen diesmal für die Bearbeitung zur Auswahl: 2020 + 20 – Unsere Welt in zwanzig Jahren; 30 Jahre Deutsche Einheit – Perspektive für uns und Europa und Klimawandel und Alltagsverfahren.

Am Wettbewerb beteiligen können sich alle Jugendliche aus Rheinland-Pfalz im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, ob als Schüler, Auszubildende oder Berufsanfänger. Einsendeschluss ist der 31. März. Die Preisverleihung wird am Dienstag, 9. Juni in Mainz stattfinden.