Schule : Als Belohnung ein Besuch bei der ESA

Wittlich (red) „Mein Fortbewegungsmittel der Zukunft” – so lautete das Motto des diesjährigen Wettbewerbs des VDI Rheinland-Pfalz. Fünf Schüler der ehemaligen Klasse 6B (jetzt: 7B) des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums reichten im Schuljahr 2020/2021 ihre Ideen dazu in Zeichnungen in der Kategorie „Bild“ ein.

