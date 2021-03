Medien : Wetterrückblick und Pop-Stop

Wittlich Das Sendeprogramm des Offenen Kanals Wittlich sieht für Dienstag, 30. März, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr unter anderem folgende Beiträge vor: Wetterrückblick - Der Winter 2020/21: Hubertus Schulze-Neuhoff erklärt das Wettergeschehen.

Der Wetterrückblick auf den Winter 2020 und Wetterphänomene der vergangenen Jahre. Es folgt um19.44 Uhr das Pop-Stop-Radio im TV: Christina Lux im Gespräch mit der Moderatoren-Legende Frank Laufenberg. Wiederholungen sind am: Donnerstag,10 Uhr, am Samstag, 3 Uhr und am Sonntag, 13 Uhr.