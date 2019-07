Lagenweinprobe : Wetterumschwung spielt den Piesporter Winzern in die Karten

Piesport Die zweite Auflage der Lagenweinprobe im „Goldtröpfchen“ geht bei idealen Temperaturen über eine große natürliche Bühne. Und es kommen mehr Besucher als zur Premiere.

Die Piesporter Winzer haben offenbar einen guten Kontakt zum Wettergott. 2018, bei der Premiere der Lagenweinprobe zum 150. Geburtstag des Piesporter Goldtröpfchens, war es am Vortag noch unerträglich heiß. Am Veranstaltungstag legte die Sonne dann eine Pause ein. Die Besucher spazierten bei angenehmen Temperaturen zu den zehn Weinständen, die auf mehrere hundert Meter an einem Wingertsweg verteilt standen.

Und bei der von vielen Seiten gewünschten Wiederholung? Same procedure as last year. Noch am Freitag knallte die Sonne vom Himmel. Auf dem Asphalt in den Weinbergen dürften es an die 60 Grad gewesen sein. Doch am Samstag bleiben die goldenen Strahlen der Sonne hinter Wolken versteckt. Sie will dem Goldtröpfchen nicht die Schau und die Besucher stehlen. „Das ist heute ideales Trinkwetter“, ist von vielen Besuchern bei angenehmen 25 Grad zu hören.