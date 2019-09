Workshop : Glasperlen drehen am Hunsrückhaus

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet am Sonntag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr Glasperlen drehen für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren an. Wickelglasperlen werden in der Gasflamme hergestellt.

