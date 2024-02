Ärger vor der Einführung Widerstand gegen Traben-Trarbacher Gästekarte - Was steckt dahinter?

Am heutigen Dienstag wird sie in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt: Mollie, die neue Gästekarte für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Am 1. März soll sie an den Start gehen. Doch just jetzt regt sich dagegen Widerstand. Eine Reihe von Leistungsträgern, also Gastronomen, Zimmervermietern und Hoteliers, will die Gästekarte in der aktuell geplanten Form verhindern.