Ernährung : Wie belastet ist das Trinkwasser?

Bernkastel-Wittlich Ist im Trinkwasser zu viel Nitrat, dann kann das gefährlich werden.

Niederschlagsmangel verstärkt allerdings die Problematik: So könnte etwa die Verdünnung durch höhere Niederschläge laut Experten zu einer geringeren Nitratkonzentration im Grundwasser führen. Wenn der Regen ausbleibt, steigt die Nitrat-Konzentration. Wie sieht es in der Region aus?

Zum Vergleich: Laut dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium lag der Nitratwert im Bitburger Grundwasser dieses Jahr bei 38,7 Milligramm pro Liter und 2019 in Welschbillig bei 48,7 Milligramm pro Liter. Besonders gering war der Nitratgehalt in diesem Jahr im Konzer Grundwasser mit unter 0,2 Milligramm pro Liter. Dort werden schon seit Jahren sehr geringe Nitratmengen im Grundwasser gefunden. Wie lassen sich diese Unterschiede erklären?

Norbert-Roland Kloos, der stellvertretende Werkleiter des Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel wies auf den Einfluss der Landwirtschaft hin: So sei die Nitratbelastung in den Anlagen des Zweckverbands in Gebieten mit landwirtschaftlicher Nutzung (z.B. Hetzerath mit 32 Milligramm pro Liter), deutlich höher als in Gebieten ohne landwirtschaftliche Nutzung (z.B. Gladbach mit 2,9 Milligramm pro Liter).

Für eine endgültige Lösung sieht Stöckicht allerdings nicht den lokalen Wasserversorger in der Verantwortung: „Es bedarf eines gesellschaftlichen Konsens dazu, welcher Stellenwert dem Schutz des Grundwassers in Konkurrenz zu anderen, meist wirtschaftlichen, Zielsetzungen zukommen soll.“ Kloos hat dafür konkrete Vorschläge: „Wir halten es für unverzichtbar, die Gewinnungsgebiete, die ausreichende Mengen und sauberes Wasser liefern, langfristig durch Wasserrechte und Wasserschutzgebiete zu sichern und zu schützen.“ Wenn es nötig sei, sollten weitere Wassergewinnungsgebiete erschlosse werden. sagt Kloos und fordert ein „Umdenken in der Gesellschaft“ zugunsten der Sicherung des Trinkwassers. Um die Nitratbelastung zu senken wurde beispielsweise in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz die Düngeverordnung verschärft (der TV berichtete).