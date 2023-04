Weingut Benedict Loosen Erben In der zweiten Reihe muss man kreativ sein – Wie Claudia Müller aus Ürzig ihr Weingut führt

Ob es um die Weinprobe im Riesenrad an der Säubrennerkirmes, die mobile Weinbar oder die Veranstaltung Bernkasteler Weinlive geht – Claudia Müller hat von der Idee bis zur Umsetzung mitgearbeitet. Sie ist zwar keine gelernte Winzerin, aber sie kennt die Weinberge von Kindheit an und geht selbst regelmäßig schneiden, binden und Trauben lesen. Sie kennt jeden Stock ihres zwei Hektar großen Weinguts. Sie sagt: „In der Größe ist das Weingut gewinnbringend zu führen schwierig, denn vieles, was man braucht, kostet für ein kleines Weingut so viel wie für ein Großes.“