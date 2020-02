Erziehungsratgeber : Wie das Baby mit den Eltern spricht

Wittlich Durch ein kompetentes Verhalten gegenüber dem Kind können Eltern einen bedeutenden Beitrag zu einer psychisch und körperlich gesunden Entwicklung ihres Kindes leisten.Die Lebensberatung Wittlich möchte Eltern fachlich dabei unterstützen, ihre Kompetenzen und Ressourcen in einem dreiteiligen Feinfühligkeitstraining einzubringen.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von bis zu zwölf Monaten und findet einmal wöchentlich an drei aufeinanderfolgenden Terminen in den Räumlichkeiten der Lebensberatung in Wittlich statt. Das Feinfühligkeitstraining ist immer mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr an folgenden Terminen: 11. März, 18. März und 25. März.