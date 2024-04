Fachbereiche werden zwischen Standorten neu aufgeteilt Wie das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich ums Überleben kämpft

Bernkastel-Wittlich · Wer schwer erkrankt ist, wird künftig in der Regel im Krankenhaus in Wittlich behandelt, Patienten mit leichteren Erkrankungen eher in Bernkastel-Kues: So will sich das Verbundkrankenhaus besser für die Zukunft rüsten. Welche konkreten Folgen hat das für die Patienten?

30.04.2024 , 10:34 Uhr

Die Krankenhäuser hängen am Tropf der Geldgeber – deshalb will sich das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich neu aufstellen. Foto: Ursula Esten-Schaaf

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich