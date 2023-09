Auslese Wie die Fach-Jury die Mosel-Weinkönigin auswählt

Vor einigen Wochen erhielten die Jurymitglieder eine Mail vom Moselwein eV. Darin wurden wir aufgefordert, drei Verbraucherfragen - eine davon auf Englisch - aus den Bereichen Weinbau/Önologie und Weinmarketing/Tourismus für die Fachbefragung zu formulieren und zurückzusenden. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer viele Fragen habe. Daher fiel es mir einigermaßen schwer, mich zu beschränken. Am Ende wurden es vier. Was und ob überhaupt eins meiner Themen aus dem großen Frage-Füllhorn drankommt, steht allerdings in den Sternen. Was ich zurückgemailt habe? Sag ich nicht. Kein Wettbewerbsvorteil für TV-Leser. Jedenfalls nicht in diesem Fall. (Smiley)