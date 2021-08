Unterstützung im Alltag : Ein offenes Ohr für Eltern und Kinder

Morbach/Thalfang In Morbach arbeiten die Mitarbeiter der kreisweiten Initiative Kirfam an ihrer Bekanntheit.

In Morbach übernehmen diese Aufgabe die beiden Kirfam-Fachkräfte Jasmin Kühl und Nina Schmitz, die ihr Büro in der Kindertagesstätte Auf der Huhf haben. „Wir sind in der Rolle der Vermittler, wir sind keine Therapeuten“, sagt Kühl zum Konzept. Kurz: Sie geben Eltern Hilfestellung, beispielsweise, wie Erziehungsprobleme gelöst werden können oder was auch immer hinter einer Fragestellung steckt. „Familienberatung ist immer sehr individuell“, sagt Kühl. Manchmal müsse man nur zuhören, um herauszufinden, mit wem man eine Lösung finden kann. Das kann ein Kinderarzt sein, ein Gespräch im Kindergarten oder mit Beratungsstellen. „Wir wollen an den Stärken der Kinder und Familien ansetzen“, sagt sie. Die Beratung ist kostenlos und kann je nach Wunsch im Büro von Kirfam oder bei den Betroffenen zu Hause stattfinden.