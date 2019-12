Wittlich Wie die Vorschulkinder mit dem Bus - und vor allem mit welchem Bus - in die Kindertagesstätten transportiert werden sollen, löste eine heftige Kontroverse im Kreistag aus. Der TV fragt seine Leser.

Das Verkehrsministerium antwortete, dass die Ausgestaltung der Beförderung von Kleinkindern in der Verantwortung der Gebietskörperschaften, also des Kreises, liege. Die Unfallstatistiken der Jahre 2014 bis 2018 für Verunglückte des zweiten bis sechsten Lebensjahres bei Unfällen mit Straßenbahnen, Linien- und Schulbussen tendenziell rückläufig: 2014 waren es 15 Verunglückte, im Jahr 2018 nur noch zehn Verunglückte.

Landrat Gregor Eibes eröffnete die Debatte: „Ich will nur auf die Komplexität hinweisen. Alle Kinder müssen von einer Begleitperson an- und abgeschnallt werden, es müssen Busse, Busfahrer und Begleitpersonen beschafft werden, die Begleiterpersonen müssen übrigens nachher auch wieder zurückgebracht werden. Und wir landen nachher bei einer Million Euro.“ Ob die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion diese freiwillige Ausgabe gestatte sei fraglich.

Erwin Haussmann (CDU), ausgebildeter Busfahrer, sagt: „Die Theorie der Anschnallpflicht und die Praxis gehen weit auseinander. Wie sieht es mit Sitzerhöhungen und Sitzschalen aus? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und was ist dann mit den Schülern, die müssen sich nämlich nicht anschnallen. Der Gesetzgeber muss Vorgaben machen, das kann der Landkreis nicht tun.“

Bettina Brück entgegnet: „Ich finde es erstaunlich, was hier alles angeführt wird, um etwas zu verhindern. Ich bin enttäuscht. Es geht doch darum, die Kleinsten sicher in die Kita zu bringen.“

Thema Die Problematik wird nach wie vor auch auf Bundesebene diskutiert. Die Kreisverwaltung hatte vor einigen Monaten Anfragen an die zuständigen Ministerien von Bund und Land gestellt. Darin bestätigt das Bundesministerium für Verkehr, dass Forderungen insbesondere von Verbänden und Elterninitiativen, eine generelle Sitzplatz- und Gurtpflicht in Schul- und Kita-Bussen einzuführen, immer wieder an das Ministerium herangetragen würden. Wegen der daraus entstehenden erheblichen Mehrkosten wird das aber seitens des Bundesministeriums abgelehnt. Stattdessen verweist es auf die Möglichkeit, dass Schul- und Kita-Träger eine Gurtpflicht mit den Busunternehmen vereinbaren könnten. So wird es auch im Mainzer Ministerium gesehen. Man könne allenfalls eine Gurtpflicht am Kindertagesstättengesetz anknüpfen (TV vom 8. September 2019).