Woírtschaft : Wie Firmen künftig um Arbeitnehmer kämpfen

Wittlich Mit dem Thema Fachkräftemangel und Gewinnung neuer Mitarbeiter hat sich ein Forum in der Synagoge Wittlich beschäftigt.

Der als sogenannter Keynote Speaker, also als Hauptredner eingeladene Berliner Unternehmer und Dozent für soziale Netzwerke Andreas Dittes sagt, im Vergleich zum amerikanischen Silicon Valley habe hierzulande der Kampf um die Arbeitskräfte erst begonnen. Bis 2030 fehlten in Deutschland 4,9 Millionen Fachkräfte. Doch hätten kleine und mittelständische Unternehmen gute Chancen, weil sie oft schneller sind als Großunternehmen. Dabei sei die Digitalisierung bei der Suche nach neuen Arbeitskräften noch nicht angekommen. Eine Eingangsbestätigung auf eine Bewerbung muss sofort verschickt werden, also per Mail oder Whatsapp. Das Gehalt sei wichtig, „aber der Arbeitnehmer fragt sich, was hat mir das Unternehmen sonst noch zu bieten“, sagt er. Außerdem bräuchte es innovative Ideen bei der Akquirierung neuer Arbeitskräfte und nennt Beispiele. So habe ein Unternehmer den Mitarbeitern eines Konkurrenten über einen Pizzadienst einen QR-Code zukommen lassen, in dem dieser auf die besseren Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb hingewiesen habe. In den nächsten Tagen hätte vier Mitarbeiter darauf reagiert.