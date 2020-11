Tourismus : Wie geht es dem Tourismus in Traben-Trarbach während der Corona-Pandemie?

Traben-Trarbach Wie funktioniert Tourismus unter Corona-Bedingungen? Traben-Trarbacher Touristiker ziehen positive Bilanz – wie sich das nächste Jahr entwickelt, ist noch unklar. Vor allem bei den Kulturangeboten gibt es ein großes Fragezeichen.

Die Region war gut besucht. Der Radtourismus habe so stark zugenommen, dass das Radwegenetz entlang der Mosel schon an manchen Tagen überlastet war, stellt Wiebke Pfitzmann fest. Die Tourismus-Expertin arbeitet im neu eingerichteten Tourismuszweckverband „Moselregion Traben-­Trarbach-Kröv“ (MTK).

Mit ihrer Kollegin Julia Wichter blickt sie auf eine Saison zurück, wie es sie bisher wohl noch nie gegeben hat. „Zu Beginn der Saison kam der Lockdown im Frühjahr. Aber als dieser wieder gelockert wurde, kamen die Gäste sehr schnell an die Mosel,“ sagt Pfitzmann. Vor allem junge Familien habe es vermehrt an die Mosel gezogen.

Julia Wichter ergänzt: „Wir haben gesehen, dass es in einer solchen Situation notwendig ist, flexibel zu sein. Viele Gäste haben uns besucht, die normalerweise nicht an die Mosel gekommen wären. Die haben gemerkt, dass man hier genauso gut wandern kann wie etwa im Süden. Privatunterkünfte, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze waren sehr gefragt.“ Auch viele jüngere, aktive Leute seien an die Mosel gekommen, die gerne wandern oder radfahren. Das sei eine Gruppe, die neu in den Fokus genommen werden müsse.