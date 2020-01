Rettungswesen : Wie geht es weiter mit der Feuerwehr?

Heckenmünster Die Weiterführung der Feuerwehr beziehungsweise die Gewährleistung des Brandschutzes in Heckenmünster ist Thema einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr im Bürgersaal in Heckenmünster.

