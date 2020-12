Kostenpflichtiger Inhalt: Notunterkunft : So helfen Gemeinden in Bernkastel-Wittlich den Obdachlosen

Wer kein Zuhause hat, erleidet zur Weihnachtszeit oft Hunger und Kälte. Damit Obdachlose nicht auf der Straße verharren müssen, bieten Kommunen sogenannte Notunterkünfte an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bernkastel-Wittlich An Heiligabend im kleinen Kreis zu Hause bleiben: Das ist vor allem in Corona-Zeiten das Gebot der Stunde. Doch was machen Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben? Der TV hat nachgefragt, wie Gemeinden Obdachlosen helfen.