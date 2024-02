Metzger, Bäcker und Co. Manderscheider bemängeln die Versorgungslage im Dorf – doch der Bürgermeister weiß Neues zu berichten

„Ich wünsche mir eine Metzgerei. Eine Stadt ohne einen Metzger ist einfach keine Stadt“, klagt eine Einwohnerin Manderscheids. Mit der Schließung der Mittler-Filiale in Manderscheid verlor die Stadt nicht nur ihre einzige Metzgerei. In der Filiale waren Metzger und Bäcker vereint. Noch zwei Jahre vor der Schließung schwärmte Stadtbürgermeister Günter Krämer: „Das ist für die Stadt eine sehr gute Sache, so können beide voneinander profitieren.“