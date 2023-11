Ärger an der Mosel Wie lassen sich Raser am Gymnasium Traben-Trarbach bremsen?

Dass schnelle Autofahrer ein Ärgernis sind, ist allenthalben zu hören. Zu schnellen Radfahrern gelten eher selten Klagen – nun aber doch. Und zwar am Gymnasium in Traben-Trarbach. Die Schule, die hoch oben am Rande der Stadt in Richtung Bad Wildstein liegt, ist eng in die sie umgebenden Straßen eingebettet. Das war schon immer eine Herausforderung, weiß Erwin Haussmann zu berichten. Als Erster Beigeordneter der Stadt kümmert er sich unter anderem um Verkehrsangelegenheiten.