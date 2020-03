Medizin : Hausärzte: Dringend gesucht!

Bernkastel-Wittlich Wie prekär ist die Zukunft der ärztlichen Versogung im Kreis? Darüber haben Experten diskutiert.

Landrat Gregor Eibes machte in seiner Begrüßung deutlich, dass das Thema „Sicherung der Ärztlichen Versorgung“ für einen Landkreis oder für Kommunen generell ein schwieriges sei, bei dem er, obwohl der Landkreis sich des Themas angenommen hat, immer noch nicht wisse, ob man hier überhaupt etwas ausrichten könne. Man wolle aber nicht zusehen, wie die Bevölkerung auf dem Land immer weitere Wege zu den Arztpraxen zurücklegen müsse oder die Versorgung in der Fläche in Schieflage gerate.

Die Ärztegenossenschaft medicus Eifler Ärzte eG des Bitburger Arztes Dr. Michael Jager war 2018 die zweite Ärztegenossenschaft, die in Deutschland gegründet wurde.Jager hat seine Praxis an die Genossenschaft veräußert und arbeitet nun zusammen mit einer Kollegin als angestellter Arzt bei der Genossenschaft. Weitere Ärzte, die noch eigenständig praktizieren, sind bereits Mitglied, um dieses Modell vor Eintritt in den Ruhestand auch nutzen zu können. Auch eine Integration von Zweigpraxen ist bei diesem Modell vorgesehen und wurde an den Standorten Dudeldorf und Binsfeld bereits praktiziert. Allerdings fehlen Dr. Jager die Nachwuchsärzte, die sich bei der Genossenschaft anstellen lassen und so den Fortbestand der Arztpraxen sichern.