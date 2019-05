Ein Versuch : Wie schmeckt ein Wein, der 20 Jahre im kühlen Brunnenwasser lagerte?

Alfred und Sarah Gessinger vor dem Brunnen, in dem der edle Wein seit 20 Jahren lagert. Foto: TV/Winfried Simon

Zeltingen-Rachtig Im historischen Gewölbekeller eines alten Winzerhauses in der Fährgasse in Zeltingen-Rachtig liegt ein Schatz verborgen. Ihn zu heben, bedarf es einiger Mühen. Vor 20 Jahren hat Winzer Alfred Gessinger in den seinerzeit entdeckten Brunnen 300 Flaschen 1998er Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese gelegt.

Seitdem sind die Flaschen mit dem edlen Inhalt in vier Metern Tiefe von kühlem und stets frischem Grundwasser bedeckt. Eine feine Sandschicht hat sich inzwischen auf das Glas gelegt, die Flaschen sind aber ebenso unversehrt wie die Naturkorken.

Es war ein Versuch: Wie schmeckt der Wein, wenn er 20 Jahre in einem Brunnen mit kühlem Wasser reift? Gessinger hat es ernst gemeint: Er hat gleichzeitig eine größere Partie des gleichen Weines „ganz normal“ in den Gewölbekellers gelegt. In wenigen Wochen ist es soweit: Alfred Gessinger und Tochter Sarah, die inzwischen das Weingut führt, werden den Schatz, der unter einer Panzerglasplatte geschützt war, heben. Dazu benutzen sie einen Kescher, wie er bei der Entnahme von Fischen aus Gewässern gebraucht wird. Denn die Flaschen sind glitschig und gleiten leicht aus der Hand.

Info Wie den Wein lagern? Wie lässt sich Wein am besten lagern? Für die Lagerung bekommt dem Wein ein kühler, feuchter Keller am besten, der auch geruchsneutral, dunkel und erschütterungsfrei sein sollte. Ideal für die Weinlagerung ist eine Durchschnittstemperatur von zehn bis zwölf Grad Celsius. Für den Profi empfiehlt sich natürlich alternativ ein Weinklimaschrank, der die idealen Bedingungen des Weinkellers simuliert. Wer solche Idealbedingungen nicht hat, braucht trotzdem nicht auf einen kleinen Weinvorrat zu verzichten. Ein kühler Platz in der Wohnung, wo die Temperaturen nicht all zu sehr schwanken, tut es auch. Oft ist dies, auch wenn es sich seltsam anhört, das Schlafzimmer. Unter dem Bett findet sich immer ein Plätzchen für einige Flaschen Wein. Grundsätzlich gilt, dass der Wein umso schneller reift, je höher die Umgebungstemperatur ist. Dauerhafte Temperaturen über 20 Grad sind in jedem Fall ungeeignet. Quelle: Deutsches Weininstitut

Anlässlich von Mythos Wein wollen Vater und Tochter das Projekt „underwater aging“ zelebrieren. Ausgewählte Weinfreunde und Kunden des Hauses werden am Abend des 13. Juni dabei sein und den in der feucht-kalten Kellerluft mit dem im kühlen Wasser gelagerten Wein mit Zunge und Gaumen vergleichen. Eine Verkostung für jedermann gibt’s dann am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, jeweils von 9 bis 11 Uhr zum Preis von 19 Euro.