(red) Die Ortsgemeinde Reil veranstaltet in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Trier am kommenden Dienstag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße 26. Unter dem Titel „Sicher Leben in Reil“ referiert Gerhard Schreiner von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier zu den Themen: Einbruchschutz, Abzocke im Internet und am Telefon, Haustürgeschäfte.