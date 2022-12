Kinder : Wie Wittlich die Betreuung für Grundschulkinder ausweitet

Wittlich Die drei Ganztagsgrundschulen in Wittlich bieten künftig an einem Tag eine längere Betreuungszeit an. Das soll vor allem berufstätige Eltern entlasten.

Die Betreuung an den drei Ganztags-Grundschulen der Stadt Wittlich – Bombogen, Friedrichstraße und Georg-Meistermann – endet an Freitagen bisher um 12 oder 13 Uhr, während sie an den übrigen Schultagen bis 16 Uhr angeboten wird.

Da nun einige Eltern, wie es von der Stadt heißt, auch freitags eine Betreuung bis 16 Uhr benötigten, wurde nun in der Verwaltung die Möglichkeit der Ausweitung des Betreuungsangebotes geprüft, wie es derzeit bereits an der Grundschule Wengerohr praktiziert wird.

Vorteile des zusätzlichen Angebots sind die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Steigerung der Attraktivität der Ganztagsschulen.

Voraussetzung, dass das Angebot realisiert wird, sind auch in diesem Fall mindestens zwölf Anmeldungen für eine Gruppen. Zudem soll maximal eine Freitags-Gruppe eingerichtet werden.

Die Bezuschussung der separaten Gruppe durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist möglich.

Wie viel die zusätzliche Freitagsbetreuung nun kostet

Die Kosten für die zusätzliche Freitagsbetreuung wurden für die Eltern vom Stadtrat, der die Erweiterung der Betreuung einstimmig genehmigte, auf monatlich 40 Euro festgesetzt, um die Kosten zu decken.