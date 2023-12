Mehr Eigenverantwortung für Auszubildende Wittlicher Pflege-Projekt erhält Landespreis

Wer mehrere Tage in einem Krankenhaus verbringt, um den kümmern sich in dieser Zeit viele verschiedene Mitarbeiter. Der eine misst den Blutdruck, der nächste den Blutzuckerwert, ein anderer schaut nach der Wunde und ein weiterer bringt das Mittagessen. Das kann den ein oder anderen Patienten schon einmal verwirren. Auch wenn inzwischen alle Daten elektronisch erfasst sind und so Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern jederzeit Zugriff auf alle Werte und die individuelle Krankengeschichte haben, will das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich einen Schritt weiter gehen.