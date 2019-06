Freizeit : Wieder Rollschuhe beim Mitternachtslauf

Kröv Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Kröv steht die Woche vor Pfingsten ganz im Zeichen des Mitternachtslauf. Lichtergirlanden werden aufgehängt und die Kerzen, die die Anrainer am Streckenrand anzünden, verteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Nach einer Zitterpartie zu Wochenbeginn ist auch das Rahmenprogramm wieder komplett.

Ursprünglich sollte am Pfingstsamstag, 8. Juni, die hochdekorierte Showtanzgruppe Briedel zwischen den Läufen auftreten. Doch beim Training verletzte sich einer der Akteure. Die ganze Choreografie war dahin. Die Briedeler mussten absagen. „Aber zum Glück hilft man sich in der Region“, freut sich Christoph Engels. Der Trierer Zirkuscomedian Uli Morrissey springt kurzfristig in die Breche. Der Multi-Artist, der jonglieren und Einrad fahren kann und auch gerne mit Feuer spielt, tritt am Kröver Rathaus (18.45 Uhr) und vor der Weinbrunnenhalle (20.45 Uhr) auf.

Info Daten und Fakten Start: Europabrunnen (Lauf der Jüngsten: Robert-Schumann-Straße, Ecke Mühlenstraße) Ziel: Moselufer unterhalb Weinbrunnenhalle (Lauf der Jüngsten: Rathaus) Programm: 18 Uhr Lauf der Jungen (420 Meter, Jahrgänge 2010 und jünger), 18.15 Uhr Lauf der Mädchen (420 Meter, 2010 und jünger), 18.40 Uhr Artist Uli Morrissey (Rathaus), 19 Uhr Schülerlauf (2200 Meter, 2004-09), 19.30 Uhr Jugendtanzgruppe TV Kröv (Rathaus), 19.45 Uhr Siegerehrung Lauf der Jüngsten (Rathaus), 20 Uhr Jugend-, Jedermann- und Firmenlauf (3800 Meter, ab zwölf Jahre), 20.45 Uhr Artist Uli Morrissey (Weinbrunnen), 21 Uhr TJ-Wheels Rollschuhartistik (Rathaus), 21.30 Uhr Lauf der Junggebliebenen (9400 Meter, 1979 und älter), 22.30 Uhr TJ-Wheels Rollschuhartistik (Weinbrunnen), 22.45 Uhr Siegerehrung 3800-Meter-Lauf (Weinbrunnen), 23 Uhr Mitternachtslauf (9400 Meter) mit Feuerwerk über der Mosel, 0.45 Uhr TJ-Wheels Rollschuhartistik (Weinbrunnenhalle), 1.15 Uhr Siegerehrungen Junggebliebenen- und Mitternachtslauf mit Aufwiegen der Hauptlaufgewinner in Wein. Straßensperrungen: Der gesamte Ortskern von Kröv ist am Samstagabend ab spätestens 19 Uhr wegen des Mitternachtslaufs für die Autoverkehr gesperrt. Das gilt auch für die Bundesstraße 53. Die Umleitungsstrecke von und nach Traben-Trarbach führt über Kröver Berg und Mont Royal. Internet: www.mitternachtslauf-kroev.de

Mit TJ-Wheels kehren auch die Rollschuhe zurück zum Kröver Mitternachtslauf. Aber nicht für ein Rennen wie bis 2013, Till Schleinitz, so der bürgerliche Name, sorgt mit atemberaubenden Kunststücken statt Geschwindigkeit für Aufsehen. Jonglierend und balancierend fährt er seine transportable Halfpipe rauf und runter, hin und her. Nach Teilnehmerrückgängen in den vergangenen Jahren ist man im Organisationsteam diesmal zufrieden mit den Anmeldezahlen. Diese sind so gut, wie seit fünf Jahren nicht mehr. „An die 1000 Anmeldungen scheint möglich“, freut sich Stefan Hahn: „Gott sei Dank haben sich die Zahlen nach oben entwickelt“, sagt der Vorsitzende des Turnvereins Kröv. 2018 wurden 677 Läufer im Ziel registriert. Die besonders von Christiane Schnitzius intensivierten Aktivitäten auf Instagram und Facebook haben sich scheinbar bezahlt gemacht, glaubt Hahn. Auch der Lauf der Grundschulen der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach verspricht gut zu starten. „Alle Grundschulen der VG sind vertreten“, freut sich Hahn.

Rund 200 Helfer des Turnvereins, aber auch des Tennis- und Jugendclubs sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kröv sind am Samstag im Einsatz – von A wie Anmeldung bis Z wie Zieleinlauf. Nach dem mitternächtlichen Feuerwerk über der Mosel und dem Aufwiegen der schnellsten Läufer in Wein werden Strecke und Weinbrunnenhalle bis zum frühen Pfingstsonntagmorgen wieder in ihren Ursprungszustand versetzt. Denn am Sonntag präsentieren die Kröver Winzer den neuen Jahrgang.