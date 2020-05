Bernkastel-Kues Die Wiedereröffnung des Bernkastel-Kueser Bauwerks verzögert sich, scheint aber in Sichtweite: Nun ist vom 18. Mai die Rede. Die Stadt hofft unter anderem, dass die Hunsrücker wieder den schnellen Weg ins Tal nutzen. Doch sicher ist das nicht.

Die Pressemitteilung des Landesbetriebs Mobilität Trier war nicht ganz einfach zu verstehen. So viel war aber am 16. März doch herauszulesen: Der Burgbergtunnel sollte nach dem Bau einer Fluchtröhre und technischer Neuerungen zwischen dem 27. April und dem 2. Mai wieder eröffnet werden (der TV berichtete). Damit war die vorherige Ankündigung, sie ging vom 9. April aus, nicht mehr gültig. Aber es war immerhin Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Doch am 27. April tat sich nichts, am 2., 3. und 4. Mai auch nicht. Es gab aber keine weitere Pressemitteilung. Der TV hat deshalb nachgefragt. Die Antwort des LBM: Der Tunnel soll voraussichtlich am 18. Mai in einen „vorläufigen Probebetrieb unter Verkehr“ gehen.