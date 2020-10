Kommunales : Wiederkehrende Beiträge im Blick

Klausen Unter anderem um die Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge geht es in der der Sitzung des Gemeinderates Klausen am Donnerstag, 22. Oktober. Die Sitzung findet um 18 Uhr im Eberhardssaal in der Eberhardsklause in Klausen statt.

