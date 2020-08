Mülheim an der Mosel : Wiederverwertung von Bauschutt

Mülheim an der Mosel Wenn der Ortsgemeinderat in Mülheim an der Mosel am Dienstag, 11. August, um 19.30 Uhr in der Grafschafter Festhalle zusammenkommt. Dann geht es unter anderem um den Ausbau eines Lagerplatzes für die Aufbereitung und Zwischenlagerung von Bauschutt zur Wiederverwertung und für das Aufstellen von Bürocontainern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken