Feuerwehr : Wiederwahl in der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Bengel

Wiederwahl in der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Bengel Foto: TV/VG Traben-Trarbach

Bengel (red) Da die Wahlperiode des Wehrführers Thorsten Bieser aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach zehn Jahren abläuft, fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Bengel die Wahl des Wehrführers durch die Wahlberechtigten statt.

Bieser wurde durch die anwesenden wahlberechtigten Feuerwehrkameraden einstimmig zum Wehrführer wiedergewählt. Im Anschluss an die Wahl überreichte Bürgermeister Marcus Heintel, in Anwesenheit des Wehrleiters Christoph Zender und des stellvertretenden Wehrleiters Jürgen Theisen, die Urkunden. Der ehemalige und neue Wehrführer Thorsten Bieser wurde als Wehrführer bestellt und gleichzeitig in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit für die Dauer von zehn Jahren berufen. Die Versammlung der Feuerwehrkameraden nahm Bürgermeister Marcus Heintel zum Anlass, einige Ernennungen und Beförderungen auszusprechen.