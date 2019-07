Polizei : Wiese Brennt: Frau erleidet Rauchvergiftung

Sehlem In Sehlem kam es zu einem Grundstücksbrand.

Auf einem unbebautem Grundstück „Am Gemeinenberg“ in Sehlem ist am Samstag, 6. Juli, gegen 14.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist bislang nicht geklärt, wie die Polizei vermeldet. Aufgrund der herrschenden Trockenheit hat sich das Feuer schnell in Richtung der Straße Auf dem Altenberg ausgebreitet. Dort erlitt eine 45-jährige Anwohnerin beim Versuch ihr Eigentum vor den immer näher rückenden Flammen zu schützen eine leichte Rauchgasvergiftung, die ambulant behandelt werden konnte. Die Feuerwehren Sehlem, Esch, Salmtal und Hetzerath hatten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden konnte.