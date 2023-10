Was kann das Problem lösen? Viel Verkehr in Wengerohr und Bombogen: Umgehungsstraße gefordert

Wittlich · Seit vielen Jahren fordern Bürger in Wittlich-Wengerohr und -Bombogen eine Umgehungsstraße, da durch beide Stadtteile viel (Durchgangs)Verkehr fließt. In der nächsten Sitzung des Wittlicher Bauausschusses will der Landesbetrieb Mobilität über das Thema informieren.

27.10.2023, 06:23 Uhr

Auf diesem Bild ist zwar nichts los auf der Straße, aber hohes Verkehrsaufkommen und viele Baustellen beeinträchtigen die Bürger in Bombogen und Wengerohr. Foto: TV/Christian Moeris

Seit mehr als 20 Jahren ist es ein Thema: Die Wittlicher Ortsteile Wengerohr und Bombogen leiden unter starkem LKW-Verkehr. Dabei geht es größtenteils um Schwerlastverkehr, der von Ürzig kommend Richtung Industriegebiet unterwegs ist. Darauf wies Bombogens Ortsvorsteher Mario Wellenberg bereits vor geraumer Zeit im Trierischen Volksfreund hin. Der Verkehr stelle für Schulkinder eine große Gefahr dar, wenn sie auf dem Weg zur Schule seien.