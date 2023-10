Barrierefrei, nachhaltig und innovativ Was bietet die WILàvie? – Einblicke in das neue „Wohnzimmer“ der Stadt Wittlich

Wittlich · Zwölf Millionen Euro hat der repräsentative Neubau mit den kubischen Fenstern in der Oberstadt die Stadt Wittlich gekostet. Das Gebäude wird bald offiziell eröffnet. Bei einem Rundgang erfahren wir, was Bürgern im WILàvie geboten wird, und bekommen erste Einblicke in das mehrstöckige Gebäude.

30.10.2023, 06:44 Uhr

Rundgang durch die WILàvie in Wittlich 27 Bilder Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Da steht er nun also, der große, innovative und auch repräsentative Neubau der Kreisstadt Wittlich. Architektonische Akzente setzt der kommunale Bau neben der Holzbauweise auch mit seinen Galerien sowie kubischen Sitzfenstern. Das dreistöckige Gebäude mit 3700 Quadratmetern Nutzfläche trägt den Namen „WILàvie“ und soll als Mehrgenerationenzentrum mehrere Institutionen unter einem Dach vereinen. Die neue städtische Kita Brautweg nimmt mit 1700 Quadratmetern den größten Teil des Gebäudes in Anspruch. Sie wurde bereits am 4. Oktober eröffnet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Rundgang durch die WILàvie in Wittlich