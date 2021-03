Wilbert : Keine Sorgen wegen Müll

Es heißt ja immer, dass unser Müllentsorger, der Zweckverband ART, mit Altpapier (das ist das, was in der Blauen Tonne landet und auch dorthin soll), Geld verdient. Die Verwertung von Altpapier sei „ein erlösbringender Markt“.

Vor allem nicht, wenn ich so das Geschehen bei unseren Nachbarn beobachte. Jeden (!) Tag hält bei denen das gelbe Postauto. und jeden Tag hat die nette Briefträgerin ein Paket in der Hand, das sie dort abgibt. Und das ist aus Pappe, sprich: landet in der Regel in der Blauen Tonne. Vor Corona war das ehrlich gesagt anders, aber irgendwas müssen die Kinder ja anziehen, denn in die Klamotten von vergangenem Jahr passen sie nicht mehr. Und die Läden in der Stadt haben ja geschlossen, da bleibt nur das Bestellen im Internet und das Liefern per Post.