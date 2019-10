Kulinarik : Wild aus heimischen Wäldern auf dem Teller

Bernkastel-Wittlich Fleisch aus heimischen Wäldern kommt vom 9. bis 17. November bei der „Wildwoche – Saar-Hunsrück“ auf den Teller. Der Genuss von Wild­spezialitäten hat in der Region aufgrund der großen Waldgebiete eine lange Tradition.

Frisches Wildbret von den heimischen Jägern bietet allerhöchste Qualität. Verbreitet in der Region Saar-Hunsrück sind vor allem Reh, Wildschwein und Hirsch.Wildfleisch ist bei Gourmets sehr beliebt.Die an der Aktion beteiligten 24 Restaurants sind Mitglieder der Regionalinitiativen „Ebbes von hei“ und SooNahe oder von Slow Food. Unter ihnen sind die beiden Thalfanger Restaurants „Bahnhof Thalfang“ und der Landgasthof Rauland sowie Hotel-Restaurant „Zur Post“ und Ferienpark Landal Hochwald (beide Kell am See) das Hotel-Restaurant Steuer in Allenbach oder das Gartenhotel Hunsrücker Fass in Kempfeld,