Regionales Aus dem Wald auf den Rost: Wie machen sich Reh und Wildschwein auf dem Grill?

Wer meint, Wildfleisch sei nur was für die kältere Jahreszeit, der hat noch nie mit einem Jäger gegrillt. Hans-Peter Enders aus Salmtal hat für volksfreund.de den Grill angemacht und Wildspezialitäten aus seinen Revieren in Wintrich, Klausen und Monzelfeld auf den Grill gelegt. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine betreibt der passionierte Jäger in seinem Heimatort Salmtal die Wildstube. Auf die Idee, das Wild selbst zu vermarkten, kamen die Enders 2017. „Ich möchte nicht, dass so hervorragendes Fleisch zu geringen Preisen verschleudert wird“, sagt Enders. Problem sei da, dass zur Saison beispielsweise gleichzeitig in allen Jagdrevieren viele Wildschweine geschossen würden, was den Preis zu gewissen Zeiten bis auf 50 Cent pro Kilo drücken würde.