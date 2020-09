Jagd : Wild im Kreis: Viele Abschüsse und eine stagnierende Nachfrage

Bernkastel-Wittlich Immer mehr Menschen gehen im Kreis Bernkastel-Wittlich der Jagd als Hobby nach. Allein in diesem Jahr legten im Landkreis 16 Jagdscheinanwärter eine erfolgreiche Jagdprüfung ab, darunter fünf Frauen.

Tiere, die gejagt werden können, gibt es genug: Laut dem stellvertretenden Kreisjagdmeister Franck Neygenfind gibt es aufgrund der starken Bewaldung besonders gute Voraussetzungen für Schalenwild, also zum Beispiel Hirsche und Wildschweine, auch Schwarzwild genannt. Während die Zahl der Rotwildabschüsse in den letzten Jahren stabil geblieben sei, habe man beim Schwarzwild einen starken Trend nach oben erkennen können. Im vergangenen Jahr seien in Rheinland-Pfalz so viele Wildschweine geschossen worden wie nie zuvor. Der Landesjagdverein Rheinland-Pfalz (LJV) berichtete von mehr als 100 000 erlegten Keilern und Bachen.

„Nach wie vor stellt die Afrikanische Schweinepest in Belgien eine latente Gefahr dar. Daher ist es notwendig, die Wildschweinbestände gering zu halten, um eine mögliche Ausbreitung in Rheinland-Pfalz zu erschweren“, erklärte LJV-Präsident Dieter Mahr laut einer Pressemitteilung. Ein Schwarzwildanstieg sei europaweit zu erkennen, so Neygenfind. Die große Population von Wildschweinen sei dabei vor allem durch die Effekte des Klimawandels begünstigt. Weniger gut seien in der Region die Voraussetzungen für Niederwild, also beispielsweise Füchse, Kaninchen oder auch Vögel. Der Tierbestand insgesamt sei aber stabil geblieben, besonders den Tieren, die an den Wald gebunden sind, gehe es sehr gut.