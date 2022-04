Illegaler Abfall : Große Sauerei im Wald von Osann-Monzel ärgert Förster

Wittlich Unerlaubte Ablagerung von sieben Säcken mit Haushaltsmüll bei Osann-Monzel: Wenn der Verursacher nicht herausgefunden wird, geht die Entsorgung zu Lasten der Allgemeinheit.

(cmo) Müllhaufen statt unberührter Natur: Im Wald von Osann-Monzel machten Waldarbeiter jüngst eine unschöne Entdeckung. Ein Umweltsünder habe dort sieben Säcke Haushaltsmüll in den Wald geschmissen, sagt Revierförster Alois Meyer. Das Beweisfoto dieser Umweltverschmutzung hat Meyer an die Presse weitergeleitet. Darauf zu sehen sind schwarze und gelbe Müllsäcke, gefüllt mit weiteren Mülltüten, wie man sie von zuhause kennt und normalerweise in die Mülltone trägt.