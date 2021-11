Fleischproben analysiert : 35 Jahre nach Tschernobyl: Wie erlegte Wildschweine im Hunsrück noch Folgen der Reaktor-Katastrophe zeigen

Wildschweine wühlen im Boden nach Nahrung. Dabei können sie zum Beispiel auch radioaktiv belastete Pilze zu sich nehmen. Im Forstamt Idarwald werden regelmäßig bei der Jagd erlegte Tiere auf mögliche Strahlenbelastung getestet. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Morbach/Rhaunen Nach dem Reaktorunfall 1986 in der Ukraine und dem anschließenden Fallout in Deutschland sammeln sich radioaktive Substanzen nach wie vor in der Nahrungsmittelkette an. Besonders betroffen sind bestimmte Pilzsorten und Wildschweine – nachweislich auch im Hunsrück. Was das für Verbraucher bedeutet.