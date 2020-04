Autofahrer müssen besonders im Hunsrück aufpassen : Wildunfälle drohen das ganze Jahr

EXTRA

Hinweise der PI Morbach

an Autofahrer

● Die meisten Wildunfälle passieren morgens zwischen 5 und 8 Uhr und zwischen 17 und 0 Uhr. Allerdings sei auch die Zeit nachts zwischen 1 Uhr und 4 Uhr ziemlich gefährlich

● Wildunfälle können sich an jedem Wochentag und zu jeder Jahreszeit ereignen.

● In der Dämmerung und nachts muss besonders mit Wildwechsel gerechnet werden.

● Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit in Bereichen, in denen bevorzugt Wild kreuzen kann, herabsetzen. Auch bei erlaubten 100 Stundenkilometern empfehle sich an solchen Stellen aus Verantwortung für sich und andere je nach Örtlichkeit eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 bis 70 Kilometer.